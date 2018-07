Vice-campeã do mundo, Holanda tem vida fácil

"Creio que cada uma tem 50% de chances de se classificar como a primeira do grupo", disse Van Marwijk após o sorteio realizado ontem no Rio. O técnico foi o representante da Holanda, vice-campeã do mundo, no evento.

Derrotado pela Espanha na decisão da Copa da África do Sul, o treinador afirmou que atualmente pode dizer pouco de seu algoz. "A França, porém, está indo muito bem", relatou.

A Holanda não deve ter problemas para se classificar ao Mundial. Caiu em um grupo relativamente fácil, no qual enfrentará Turquia, Hungria, Romênia, Estônia e Andorra.

O técnico tentou se esquivar de falar sobre o futuro de sua própria seleção.

"Estamos no meio das Eliminatórias para a Euro-2012. Só depois disso é que vou avaliar (o sorteio). Mas nosso grupo tem três grandes nações do futebol: Romênia, Hungria e Turquia. Acho que os turcos estão melhores no momento, devem ser os nossos adversários mais duros. Jogamos recentemente com eles e vencemos por 1 a 0. Mas foi um jogo difícil."