Vice-campeãs mundiais de vôlei de praia furam o quali no Japão No mesmo dia que vão acontecer as finais dos Jogos Pan-Americanos, começou nesta terça-feira, no Japão, o Grand Slam de Yokohama, etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Duas duplas brasileiras foram à quadra e venceram times locais para avançar à chave principal feminina.