Vice-líder é punido e Coma se aproxima de mais um título no Dacar

Além de Coma e Gonçalves, outros dois pilotos ainda sonham com o título. O australiano Toby Price (a 31min43s) e o chileno Pablo Quintanilla (a 33min15s), porém, também são da KTM e devem proteger Coma nas etapas restantes.

Entre os carros, Nassser Al-Attiyah (Mini) se aproximou ainda mais do seu segundo título do Dakar. O catariano, que venceu também em 2011, ampliou em menos de um minuto a vantagem para o sul-africano Giniel de Villiers (Toyota), mas agora com uma etapa a menos até o fim. A distância entre os dois é de 29min01s.

O saudita Yazeed Alrajhi, que vinha em terceiro pela Toyota logo no seu primeiro Dakar, teve problemas no seu carro e foi obrigado a abandonar. Assim, o terceiro colocado agora é Krzysztof Holowczyc, da Polônia, a quase uma hora e meia do líder.

Resultados – 11ª etapa do Dacar – Motos

1º Joan Barreda (ESP) #2 (Honda) 3h26min33s

2º Paulo Gonçalves (POR) #7 (Honda) +15min17s

3º Ivan Jakes (SVK) #21 (KTM) +1min35s

4º Ruben Faria (POR) #11 (KTM) +1min43s

5º Toby Price (AUS) #26 (KTM) +2min17s

24º Jean Azevedo (BRA) #24 (Honda) +15min13s

Resultados (extraoficiais) - Classificação geral do Dacar após onze etapas – Motos

1º Marc Coma (ESP) #1 (KTM) 41h43min03s

2º Paulo Gonçalves (POR) #7 (Honda) +15min12s

3º Toby Price (AUS) #26 (KTM) +31min43s

4º Pablo Quintanilla (CHL) #31 (KTM) +33min15s

5º Stefan Svitko (SVK) #18 (KTM) +48min07s

23º Jean Azevedo (BRA) #24 (Honda) +6h22min48s