Vice-presidente do Milan diz que Robinho no Flamengo 'é possível'

SÃO PAULO - Adriano Galliani chegou ao Rio nesta segunda-feira para "negócios." O vice-presidente do Milan chegou acompanhado da mulher e garantindo que está no País para resolver o futuro de Alexandre Pato e Robinho, que pediram para deixar o clube italiano.

Robinho chegou até a ser vaiado no jogo diante da Roma (derrota por 4 a 2), em sua possível despedida. Ele quer voltar a defender as cores de um time nacional para ficar em evidência ao técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari.

E seu destino deve ser o Flamengo, que parece sair na frente do Santos, e se reúne com Galliani durante as festas. O dirigente tem boa relação com os flamenguistas após negociar Ronaldinho com o clube em 2010 e nesta segunda-feira admitiu que há chance de Robinho ficar no Rio. "É possível, sim," disse Galliani ao globoesporte.com.

O clube carioca busca reforços de peso e, além de Robinho, ainda tenta repatriar o ex-corintiano Elias, que está no Sporting. Galliani primeiro se reúne com os cariocas, depois vem para São Paulo para ouvir o Santos e também o que o Corinthians vai oferecer por Pato.

As saídas dos dois atacantes é bastante lamentada pelo dirigente. "Desejo aos torcedores do Milan boas festas, mas a derrota para a Roma e o pedido de saída de Robinho e Pato estragaram um pouco", lamentou. O técnico do Milan, Massimiliano Allegri, chegou a pedir, em vão, para os atacantes ficarem.

Quem também está de olho num atacante de ponta e promete presente de Natal para sua torcida é o Botafogo. Ciente que será difícil um acordo entre o técnico Oswaldo de Oliveira e o goleador Loco Abreu, a direção trabalha forte para anunciar a chegada de Dagoberto, que brilhou no São Paulo e está no Internacional.