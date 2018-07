Vicente del Bosque mira 1º lugar em grupo para evitar Brasil

COSTA DO SAUIPE - O técnico Vicente del Bosque admitiu nesta sexta-feira, após o sorteio das chaves da Copa do Mundo, que o objetivo da Espanha é buscar o primeiro lugar do Grupo B para evitar um possível confronto com o Brasil nas oitavas de final. Se confirmar o favoritismo no Grupo A, a seleção brasileira enfrentará o segundo colocado da chave B. "Imagino que o Brasil será o primeiro do Grupo A e teremos que nos esmerar para sermos também o primeiro do nosso grupo", afirmou o treinador, que comandou a Espanha na derrota por 3 a 0 para o Brasil na final da Copa das Confederações, em junho deste ano.

Para tanto, Del Bosque terá que deixar para trás a Holanda e o Chile, além da modesta Austrália. Holandeses e espanhóis decidiram o título da Copa de 2010, na África do Sul. "Não podemos concluir que este é um grupo fácil. Vai ser complicado, mas não acho que seja o ''grupo da morte''. Há chaves mais fortes. Mas ainda assim vai ser difícil", disse. Logo na estreia, os atuais campeões mundiais terão pela frente a Holanda. "Geralmente, se o rival é menor temos menos concentração em campo. Mas a Holanda vai nos exigir ao máximo", destacou Del Bosque, ao citar Robben, Van Persie e Sneijder, os principais jogadores da equipe holandesa. "Mas depende de nós também, não apenas de nossos rivais".

O treinador também demonstrou preocupação com o Chile. "O futebol do Chile é muito incômodo há anos. É de muita pressão, tem jogadores muito bons, com muita técnica. São muito difíceis de enfrentar", avaliou. "A incógnita será a Austrália, mas não será um rival menor por isso".

Sobre as cidades onde a Espanha jogará, Del Bosque evitou reclamações. A equipe europeia fará a estreia no calor de Salvador, jogará a segunda rodada no Rio de Janeiro e encerrará sua participação na fase de grupos em Curitiba. "Vamos nos aproximando do frio pouco a pouco. Resta-nos aceitar essa situação, nada mais", afirmou.