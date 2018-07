Victor Colonese é nono na maratona aquática de 5km no Mundial

A disputa masculina foi bastante acirrada, sendo definida apenas no photo finish, que apontou a vitória do sul-africano Chad Ho, com o tempo de 55m17s6, a mesma marca do alemão Rob Muffels, que ficou com a medalha de prata. Já o italiano Matteo Furlan foi o terceiro colocado, com 555min20. Victor Colonese terminou o percurso com o tempo de 55min24 e festejou o seu resultado.

"Meu objetivo era mesmo estar entre os dez. Estava entre os cinco primeiros até os últimos metros e sinto que faltou um pouco mais de experiência para me posicionar melhor e chegar mais na frente. Quero agradecer a toda delegação brasileira pelo apoio, assim como o meu clube, Unisanta e meus patrocinadores, por me ajudarem a chegar até aqui", comentou Colonese, que teminou à frente do outro brasileiro da prova, Samuel de Bona, na 14º colocação com 55min25.

Já na prova feminina, as duas representantes do País ficaram fora do Top 10. Betina Lorscheitter e Carolina Bilich terminaram na 15ª e 17ª colocações, respectivamente, com as marcas de 59min57 e 1h0min07. Ambas fizeram suas estreias no Mundial de Esportes Aquáticos.

A medalha de ouro foi assegurada pela norte-americana Haley Andreson, que já havia vencido essa prova no Mundial de Barcelona e agora repetiu o feito com o tempo de 58min48 e apenas 1 segundo de vantagem para a grega Kalliopi Araouzou. A alemã Finnia Wunram levou o bronze, com 58min51.

Ana Marcela Cunha e Poliana Okimoto, ambas já campeãs da prova de cinco quilômetros em edições anteriores do Mundial, preferiram se concentrar na disputa dos 10 quilômetros, de caráter classificatório para a Olimpíada do Rio, que será disputada na próxima terça-feira. Na prova masculina, no mesmo dia, o Brasil vai ser representado por Allan do Carmo e Diogo Villarinho.