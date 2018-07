Victor Luis promete 'volta por cima' do Botafogo diante do Cruzeiro O Botafogo não vem tendo vida fácil neste início de Brasileirão. São somente quatro pontos em quatro partidas, e no último domingo, a equipe perdeu o clássico carioca para o Fluminense por 1 a 0. Mas não dá nem tempo de lamentar, porque já nesta quarta-feira, terá que se reerguer no confronto diante do Cruzeiro, em Brasília.