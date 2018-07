Victor passa bem após ser operado e deve ter alta nesta quarta, diz Atlético-MG

O clube informou também que o procedimento cirúrgico serviu para corrigir uma luxação no ombro, que o ídolo atleticano lesionou ao tentar defender uma finalização de Gabriel Jesus logo no primeiro minuto da partida festiva da última sexta, que foi o confronto Amigos do Nenê x Amigos do Romário.

"Foi feita a cirurgia para correção da lesão. Correu tudo bem e a expectativa é que o atleta tenha alta amanhã (quarta-feira)", informou o chefe do departamento médico do Atlético-MG, Rodrigo Lasmar, por meio da nota oficial desta terça.

O Atlético-MG ainda não estabeleceu um prazo previsto de afastamento de Victor dos gramados, mas é provável que ele desfalque o time no início da próxima temporada. Desta forma, Giovanni, reserva imediato do titular, aumentou as suas chances de ter o seu contrato renovado para 2017. Até antes de Victor se lesionar, o clube estudava se iria ou não reformar o compromisso com o goleiro de 29 anos de idade.

Os jovens Uilson, de 22 anos, e Cleiton, de 19, são as outras duas opções do elenco do Atlético-MG para o gol. Eles irão lutar por um espaço no time titular, que a partir de 2017 será comandado pelo técnico Roger Machado, ex-Grêmio, contratado na reta final desta temporada como substituto do demitido Marcelo Oliveira.