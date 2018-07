Vídeo - Acompanhe o 9º dia da etapa de Peniche do Mundial de Surfe

Mesmo que Gabriel Medina já tenha sido eliminado no mar em Peniche, a Moche Rip Curl Pro Portugal ainda não acabou para o Brasil. Na manhã desta segunda-feira, Filipe Toledo entrará no mar em duelo contra o polinésio Michel Bourez na quarta bateria da quinta etapa da competição. Ao fim, vai começar as quartas de final da etapa, que terá Adriano "Mineirinho" de Souza na segunda bateria, e ainda terá seu adversário escolhido quando acabar a fase classificatória. A único duelo já definido é entre o haviano John John Florence contra o australiano Adam Melling. Acompanhe ao vivo: