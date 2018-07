Vídeo 'convoca' turma do surfe a acompanhar a decisão do Mundial

O site da Liga de Surfe Mundial (siga em inglês SWL) postou um vídeo nesta segunda-feira para 'convidar' os apaixonados por surfe a ver a última eta do Campeonato Mundial da categoria, direto de Pipeline, no Havaí, onde o brasileiro Gabriel Medina tenta o bicampeonato. O Brasil ainda estará representado por outros brasileiros, formando o 'Brazilian Storm' do surfe Mundial. Filipe Toledo e Adriano de Souza também estão no páreo, além de Mick Fanning. No ano passado, apenas Medina concorria ao título. A competição começa nesta terça-feira, com os surfistas havianos tentando duas vagas no grupo de elite. Veja o vídeo!