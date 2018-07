Vídeo com profissionais motivou meninos do Corinthians na Copa SP

SÃO PAULO - Os jogadores do Corinthians campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior revelaram que antes da final contra o Fluminense, vencida por 2 a 1, terça-feira, no Estádio do Pacaembu, assistiram na concentração um vídeo de apoio em que alguns atletas do time profissional apareciam dando palavras de apoio aos garotos. Eles reconheceram que isso os motivou ainda mais para a decisão.

"O vídeo nos deixou arrepiado. Falaram que já éramos vencedores por ter chegado à final e que o título seria a comprovação do quanto nosso time é especial. Quase choramos com as palavras", disse o atacante Douglas.

O lateral-esquerdo Fábio Santos, o zagueiro Leandro Castan, o goleiro Julio César, o técnico Tite e o gerente de futebol Edu Gaspar foram alguns dos corintianos que apareceram no vídeo. "Foi gratificante ouvir que eles estão nos acompanhando desde o início. Sentimos que foi uma mensagem verdadeira e isso nos deu ainda mais força", contou o goleiro Matheus Caldeira.

Tite e Edu estiveram no Pacaembu para assistir ao jogo. Os atletas não foram liberados da concentração, já que tiveram que enfrentar o Guaratinguetá, na noite de quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, em partida vencida por 2 a 0.