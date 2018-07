VÍDEO - Confusão e troca de empurrões marcam pesagem dos lutadores

SÃO PAULO - Durante a pesagem dos parcipantes do UFC 147, que acontece neste sábado, no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, alguns lutadores não conseguiram controlar os ânimos. Cezar Mutante empurrou Serginho, que quis dar o troco, mas foi separado pelos membros das comissões técnicas. E Gasparzinho e Rodrigo Damm, que também se enfrentam, mostraram que um não vai com a cara do outro. A principal luta da noite será entre Wanderlei Silva e Rich Franklin e o evento ainda terá as finais do TUF (The Ultimate Fighter) Brasil.