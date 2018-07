SÃO PAULO - O presidente do UFC, Dana White, deu entrevista nesta sexta-feira sobre o próximo evento. O UFC 157 conta com a primeira disputa feminina de cinturão, entre a campeã do peso galo Ronda Rousey e a desafiante Liz Carmouche, no próximo sábado, na Califórnia. Na co-luta principal, o brasileiro Lyoto Machida enfrenta Dan Henderson.