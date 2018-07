Vídeo flagra Anderson Silva gritando de dor na maca ao deixar o octógono

SÃO PAULO - Está circulando na internet um vídeo em que Anderson Silva é levado para fora da arena em Las Vegas gritando e sentindo muita dor. Mesmo com todo o barulho do ginásio, é possível ouvir os gritos do Spider pouco depois de ter quebrado a perna ao tentar acertar um chute em Chris Weidman, na disputa do cinturão dos médios no UFC 168. O lutador brasileiro foi levado para o hospital, onde foi submetido a uma cirurgia. A previsão é que ele ficará longe do octógono por até seis meses.