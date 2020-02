Vídeo flagra comportamento de tubarão ao lado de surfista em Fernando de Noronha

O comportamento dos tubarões nas águas de Fernando de Noronha durante o Oi Hang Loose Pro Contest está sendo monitorado por um drone. Neste sábado, um dos animais foi visto nadando ao lado do surfista Weslley Dantas.

O jet ski não precisou ser acionado, já que não houve o risco de acidente. "Esse vídeo mostra o comportamento do tubarão. Ele está passando praticamente embaixo no surfista e o atleta vira em sua direção. O animal até foge, ele não tem nenhuma intenção de chegar perto ou atacar. É nítido que a pessoa não é uma presa", explica Fabio Borges, responsável por monitorar as imagens.

Uma das maiores preocupações de Fabio é passar a ideia alarmante de ter um tubarão por perto. "Algumas pessoas não entendem que ele não vai atacar". O animal visto em Noronha é um tubarão-limão, essa espécie pode atingir cerca de três metros de comprimento.

"Eles gostam de aparecer em águas rasas e na beira do mar. Por esse motivo estão aqui, é uma questão de hábito", explica Fabio, que chega a detectar a média de sete tubarões por dia na Praia da Cacimba do Padre.

"Ficamos monitorando para verificar se o tubarão está em uma posição que o surfista corre o risco de cair em cima dele. Se o tubarão está circulando ali na área de competição e o atleta acabar caindo, o animal pode se assustar e morder", conta Fabio. "Se não existir esse risco deixamos o animal passar".

*A repórter viajou a convite da organização do evento