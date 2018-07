VÍDEO - Havaiano de ondas gigantes provoca e surfistas do Taiti reagem

As imagens dão frio na barriga. A impressão que dá é de que poucos teriam coragem de dar algumas remadas – ou bater os pés, se a prancha for diferente – e descer uma onda gigante sem pensar nas consequências, apenas curtindo o momento. E quando dois surfistas decidem ir na mesma onda? De quem é a preferência? Bem, um caso – uma onda dividida – entre o havaiano Dave Wassel, um salva-vidas na praia de Norht Shore e um dos mais respeitados surfistas de ondas gigantes do mundo, e o bodyboarder taitiano John Duval na praia de Sapinus (Taiti), no último mês de maio, continua causando polêmica.

Para o leitor entender: especialistas afirmam que no último mês de maio as ilhas da Polinésia Francesa tiveram condições ideais para a formação de ondas gigantes. E Dave partiu para o Taiti em busca de mais uma onda perfeita para surfar. Teahupoo, a praia preferida da maior parte dos surfistas e dos turistas, estava cheia demais. Para fugir do chamado ‘crowd’, o havaiano partiu para Sapinus, conhecida por ter ondas esquerdas grandes e rápidas quanto a irmã mais famosa.

E foi em Sapinus que Dave conseguiu arrumar uma encrenca com os simpáticos taitianos. Ele e John partiram para a mesma onda e nenhum dos dois recuou. Dave já estava dentro do tubo quando viu o bodyboarder despencar da crista da onda e resolveu sair. Os dois foram ‘amassados’ pela força da água, mas saíram sem maiores problemas.

No começo de setembro, Dave concedeu uma entrevista à revista Surfing Magazine falando sobre o fato. No vídeo, ele aparece afiando uma faca e cortando um peixe e parece incomodado com o fato. “Não acho que ele queria ‘roubar minha onda’. Tento ver as coisas pelo lado positivo, então acho que ele queria surfar comigo”, disse. “Eu sei que estava bem na onda e na hora que eu vi o cara cair congelei. Acho que ele pensou que eu iria desistir da onda, mas eu não ia. Quem tem razão?”

A RESPOSTA

Redes sociais fizeram com que o vídeo chegasse aos taitianos que todos os dias curtem as ondas de Sapinus – e ao surfista que disputou a onda com John Duval. De acordo com o site almasurf.com, os taitianos se juntaram e fizeram uma produção digna de cinema como resposta ao surfista havaiano.

John é o primeiro que aparece no vídeo. Ele diz que foi avisado por amigos do vídeo publicado na Surfing Magazine e que ficou surpreso, pois ele já havia esquecido. “Eu sempre surfo ali com os meus amigos. Eu estava no topo da onda e desci. Não vi que ele vinha da esquerda”.

Outro taitiano, Heiarri Williams foi mais forte nas declarações. “Só queria dizer para você não fazer vídeos com faca nas mãos por que nós não ligamos para você. Não queremos isso aqui na nossa área. Se quiser, vá para Teahupoo, pois aqui é nossa casa. E você não vai mais vir para cá”, finalizou.