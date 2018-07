Vídeo mostra astro da NFL agredindo namorada em cassino

Foi divulgado nesta segunda-feira o vídeo da briga que fez o running back do Baltimore Ravens, Ray Rice, a ser suspenso pela NFL por duas partidas nesta temporada. Na imagens, divulgadas pelo site norte-americano TMZ, o atleta aparece agredindo sua namorada, Janay Palmer, no Cassino Revel Hotel, na cidade de Atlanta.

A briga aconteceu no dia 15 de fevereiro, e é possível ver Rice arrastando o corpo de Palmer, que desmaiou depois de ser atingida na cabeça. O jogador se desculpou publicamente depois do fato em entrevista coletiva. "Dói porque eu não posso ir lá e jogar futebol, mas dói mais porque eu tenho que ser pai e explicar o que aconteceu para a minha filha."

O comissário da NFL, Roger Goodell, também se manifestou na época. "A liga é uma entidade que depende da integridade e da confiança do público e nós simplesmente não podemos tolerar uma conduta que põe em perigo os outros ou reflete negativamente sobre o nosso jogo. Isto diz respeito à violência doméstica e outras formas de violência contra as mulheres."

Ray Rice, peça fundamental do elenco campeão do Super Bowl, em 2012, com Baltimore Ravens, chegou a ser preso, mas foi liberado após pagar fiança e condenado a uma pena sócio-educativa.