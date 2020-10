Vídeo mostra tubarão nadando próximo a ex-campeão de surfe na Austrália

Matt Wilkinson, ex-campeão australiano de surfe, escapou por pouco de um tubarão em atividade na quarta-feira. Ele não notou enquanto estava no mar, mas ao sair da água, foi informado de que um tubarão branco esteve a centímetros dele enquanto se movia sobre a prancha na praia de Sharpes, em New South Wales, na Austrália.

O surfista contou ter sido avisado pelo sistema de auto-falante da praia que havia um tubarão na água, mas não viu o quão próximo o animal chegou a estar dele. Imagens de um grupo de salva-vidas, o Surf Life Saving NSW, mostram quando o predador de 1,5m percebe a presença de Wilkinson e começa a se aproximar até chegar bem perto do pé dele. Na hora do bote, o tubarão decide mudar de direção. Confira no vídeo.

"Eu estava surfando e nadando sozinho. Ouvi um barulho e um barulho... Olhei em volta e não consegui ver nada. Cheguei à costa me sentindo um pouco estranho. Os salva-vidas me mostraram a filmagem e eu percebi como ele ficou perto sem eu saber que ele estava lá. Parece que ele estava indo em direção à minha perna e mudou de 'ideia'", contou Wilkinson ao site do Surf Life Saving NSW.

A praia foi fechada após o avistamento do animal e reabriu somente nesta quinta.