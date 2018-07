Vídeo no voo para África emociona a seleção

Um vídeo promocional da companhia aérea que patrocina a seleção brasileira emocionou atletas e o técnico Dunga durante o voo fretado que conduziu a delegação de Curitiba à África do Sul, com uma passagem rápida por Brasília. Na madrugada de ontem, por alguns minutos, dezenas de anônimos declararam com ardor e, às vezes bom humor, toda devoção que têm pela seleção. O Airbus A330 da TAM já seguia para Johannesburgo quando as imagens surgiram no visor diante de cada um dos assentos do avião.

A iniciativa rendeu aplausos e quebrou o silêncio da viagem, que, no início, ainda contou com uma tímida roda de pagode, comandada por Robinho e incentivada por Daniel Alves. No mais, a privacidade dos atletas foi mantida, principalmente no trecho de Brasília a Johannesburgo, que durou 8 horas e meia.

Na primeira classe e na área executiva estavam os jogadores, o técnico Dunga e seus auxiliares. Atrás deles, protegidos por uma grossa cortina cinza, os seguranças da seleção pareciam improvisar uma barreira para evitar o acesso de pouco mais de 40 jornalistas, que viajavam nas últimas poltronas do avião.

Por duas vezes, o supervisor Américo Faria atravessou a faixa reservada para verificar se havia algum imprevisto entre os que não integravam a comitiva oficial. De longe, Américo acenou para os repórteres, mas não ousou se aproximar. Quem fez isso, por duas vezes, foi o chefe da delegação, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez.

Desinibido, retrucou com alguma veemência e indelicadeza quando um repórter lhe pediu que contasse o que os jogadores faziam pouco depois de o jantar ter sido servido. "Não sou leva e traz, pô. Está me achando com cara de fofoqueiro?", reagiu. Depois, usou termos mais inapropriados para surpresa de quem ainda não conhecia a verve do dirigente.

O avião estava repleto de mensagens grifadas na fuselagem. Brasileiros de todas as idades e de várias partes do País também deixaram ali mensagem de otimismo para o time de Dunga conseguir o hexacampeonato mundial. "Número de passageiros: 192 milhões de brasileiros. Destino: ser campeão. Pra cima deles, Brasil", foi o recado de Gabriel Viegas Santos, de Três Lagoas (RS), pintado perto de uma das asas.