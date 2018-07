Vidic reforça a defesa do líder Manchester United

O Manchester United terá um reforço importante na partida que fará hoje em casa contra o Sunderland. Recuperado de uma cirurgia no joelho direito a que foi submetido em setembro, o capitão Vidic reassumirá seu posto na zaga. "Sua volta é uma ótima notícia para a equipe, não apenas por sua qualidade, mas também pela liderança", disse o técnico Alex Ferguson.

Embora o time lidere com seis pontos de vantagem sobre o Manchester City, o rendimento da defesa não tem sido dos melhores. Em 16 rodadas a equipe já sofreu 23 gols.

A volta de Vidic vem em boa hora, porque Evans não poderá jogar hoje por causa de uma lesão muscular.

Ferguson tem uma dúvida no ataque. Wayne Rooney teve gripe durante a semana e pode ser poupado. Nesse caso, o mexicano Chicharito Hernandez formaria dupla com Van Persie - artilheiro da equipe com 11 gols e autor do tento da vitória por 3 a 2 sobre o Manchester City na rodada passada.

Esse triunfo no campo do rival deu muita tranquilidade ao time, como Ferguson deixou claro. "Estou muito satisfeito com a vantagem de seis pontos que temos. O problema do City é tentar nos alcançar."

O Manchester City jogará fora de casa contra o Newcastle, que começou o campeonato derrotando o Manchester United por 3 a 0 e depois foi caindo de rendimento rodada após rodada. Hoje está em 14.º lugar, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. E para piorar não derrota o City há 11 partidas.

Itália. Lazio e Inter se enfrentam em Roma num jogo entre dois times que brigam na parte de cima da tabela. A Inter está em segundo lugar com 34 pontos (quatro atrás da Juventus), e a Lazio aparece em quarto com 30 - o Napoli tem 33.

"Agora somos mais respeitados do que no início do campeonato, porque nossa campanha é boa. Somos fortes em casa, e o jogo com a Inter pode mostrar aonde poderemos chegar na temporada", disse o técnico Vladimir Petkovic.

Na Inter, Andrea Stramaccioni mais uma vez deixou o meia holandês Sneijder fora da lista de convocados. O técnico faz mistério sobre a formação da equipe, e disse que não decidiu se colocará dois ou três atacantes em campo.

Alemanha. O Bayern de Munique abriu a 17.ª rodada empatando em casa com o Borussia Moenchengladbach por 1 a 1. Thorben Marx abriu o placar para os visitantes cobrando pênalti aos 21 minutos do primeiro tempo e o suíço Shaqiri empatou aos 14 do segundo.

O resultado não provoca grande prejuízo para o Bayern, que lidera com 12 pontos de vantagem sobre o Bayer Leverkusen - hoje o vice-líder recebe o Hamburgo.