Vigilante dá razão a Adriano

Das seis pessoas que estavam no carro - Adriano, a vítima, outras três mulheres e o tenente da reserva da PM Julio Cesar Barros de Oliveira, dono da arma -, somente Adriene diz que o jogador estava no banco traseiro, local de onde partiu o tiro, de acordo com a perícia. Ela também é a única a dizer que Adriano manuseava a arma no momento do disparo; os demais dizem que foi a jovem.

Adriene passou ontem por quase quatro horas de cirurgia, no hospital Barra D'Or. O delegado espera a liberação dela para fazer uma acareação, que envolverá a jovem, o jogador e os demais ocupantes do carro. O confronto de versões deve ser realizado hoje à tarde, quando também será colhido o depoimento formal do vigilante.