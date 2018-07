Vilanova deve dirigir Barcelona no sábado O técnico Tito Vilanova desembarcou ontem em Barcelona vindo de Nova York, onde passou os últimos dois meses em tratamento de um tumor na glândula parótida. Segundo a direção do clube catalão, o treinador vai retomar aos trabalhos de forma "progressiva". É bem provável que ele já esteja no banco de reservas para orientar a equipe diante do Celta, sábado, em jogo válido pela 29.ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça joga diante do Paris-Saint Germain, terça-feira, no Parque dos Príncipes, na capital francesa, no duelo de ida das quartas de final da Copa dos Campeões.