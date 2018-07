Vilanova tenta manter Barça concentrado

O Rayo Vallecano, equipe que ocupa a modesta 12.ª posição no Campeonato Espanhol, parece um bicho de sete cabeças nas palavras do técnico Tito Vilanova, do Barcelona - as duas equipes se enfrentam hoje no Estádio de Vallecas, em Madri.

"Será a viagem mais difícil da temporada até agora. O Rayo é uma equipe agressiva, que marca em cima e não permite que o adversário pense", alerta.

O técnico tenta manter a concentração do líder diante de um rival que, na verdade, não mete medo. Na temporada passada, o Barça venceu por 4 a 0 e 7 a 0.

A vitória deve ficar ainda fácil porque Daniel Alves volta ao time depois de uma lesão muscular na coxa esquerda. Seu retorno é fundamental já que a defesa continua aos frangalhos, com as contusões de Piqué e Puyol, além da suspensão de Mascherano, expulso no último jogo.

Ontem, o meia Xavi, do Barcelona, e o goleiro Casillas, do Real Madrid, receberam o Prêmio Príncipe das Astúrias dos Esportes, iniciativa da fundação de mesmo nome para homenagear contribuições em várias áreas.

Milan em crise. Um tropeço do Milan diante do Genoa, no Estádio San Siro, hoje, deve ser a gota d'água para a demissão do técnico Massimiliano Allegri, que balança no cargo com a péssima campanha - o time é o 15.º colocado, com sete pontos (cinco derrotas em oito jogos). A diretoria garante sua permanência. "Vamos atravessar esse período com ele", disse o vice-presidente Adriano Galliani. "O técnico não é problema", completou.

A Federação Italiana de Futebol acusou ontem o Napoli de manipulação de resultados em um jogo contra o Sampdoria, na temporada 2009/2010. A Samp venceu o jogo e se classificou para a fase preliminar da Copa dos Campeões. Representantes do clube deverão comparecer perante um comitê disciplinar. O caso faz parte de uma ampla investigação criminal e esportiva em apostas ilegais e manipulação de resultados na Itália.