'Vilão' no Olímpico, Mancha ganha nova chance em treino Destaque negativo no jogo de ida contra o Grêmio, no Estádio Olímpico, Rodrigo Mancha ganhou a vaga do suspenso Arouca no treinamento de ontem. O volante, que entrou mal no segundo tempo do jogo no Sul e foi substituído minutos depois, ficou de fora no empate com o Ceará, pelo Brasileiro. Apesar de treinar entre os titulares, sua presença é incerta ? no treino de hoje à tarde, é possível que Dorival Júnior faça experiência com outro jogador na posição. / S.F.