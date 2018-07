Villeneuve formará dupla com Zonta na abertura da Stock Car

A primeira prova da temporada 2015 da Stock Car contará com a participar de um campeão mundial de Fórmula 1. O canadense Jacques Villeneuve, que superou o alemão Michael Schumacher para faturar o título da temporada 1997, dividirá o carro de número 10, da equipe Shell Racing, com Ricardo Zonta na etapa de Goiânia, marcada para 22 de março.

Villeneuve e Zonta já foram companheiros de equipe na Fórmula 1, na extinta BAR, nas temporadas 1999 e 2000. E esta será a segunda experiência do canadense na Stock Car, pois em 2011 ele participou da Corrida do Milhão.

"É ótimo correr novamente em uma categoria tão profissional como a Stock Car, ainda mais dividindo o carro com um piloto como o Ricardo (Zonta), que foi meu companheiro de equipe na F-1. Correr no Brasil é muito especial, dá para sentir a energia dos fãs e a paixão que todos têm pelo esporte a motor", disse Villeneuve.

Zonta festejou a oportunidade de formar uma dupla com o canadense. "Será minha estreia pela Shell Racing e já farei minha primeira corrida em dupla com o Jacques (Villeneuve), cuja experiência todos conhecem e que traz uma atenção ainda maior para esta corrida de duplas da Stock. É um momento marcante para minha carreira e tenho certeza de que podemos batalhar por um bom resultado", afirmou Zonta.

A Shell Racing também anunciou que outro estrangeiro vai competir pela equipe. Será o belga Laurens Vanthoor, campeão de Endurance no FIA GT e com passagens pela Fórmula 3 Alemã e a GP2, que dividirá o carro de número 77 com Valdeno Brito.