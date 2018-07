Vincenzo Nibali fica mais perto de ganhar a Volta da França

Terceiro colocado da 17ª etapa da Volta da França, realizada nesta quarta-feira, Vincenzo Nibali ficou ainda mais próximo de assegurar o título desta edição da mais tradicional prova do ciclismo mundial. O italiano terminou o percurso de 124,5 quilômetros entre Saint-Gaudens e Saint-Lary Pla d''Adet apenas 46 segundos atrás do líder deste estágio da disputa, que foi vencido pelo polonês Rafal Majka, e assim ampliou a sua vantagem na liderança geral da competição.

Com um tempo total de 76h41min28s percorridos até aqui, Nibali tem como seu perseguidor mais próximo o espanhol Alejandro Valverde, que está 5 minutos e 26 segundos atrás do italiano. Já o francês Thibaut Pinot, com seis minutos cravados de distância para o italiano, é o terceiro no geral.