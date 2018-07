Vincenzo Nibali passa por cirurgia em vértebra após queda na Volta da França

Campeão da Volta da França em 2014, o italiano Vincenzo Nibali passou com sucesso nesta terça-feira por um procedimento cirúrgico para corrigir uma fratura em uma vértebra ocorrida após uma queda durante uma etapa da competição mais tradicional do ciclismo no mundo. De acordo com a sua equipe, a Bahrein, o ciclista foi operado em um hospital em Milão, na Itália, e passa bem.

É possível que Vincenzo Nibali tenha alta já nesta quarta-feira e então comece as sessões de fisioterapia para voltar em breve aos treinamentos. Com 33 anos, o italiano é um dos poucos ciclistas que já conquistou os títulos das três grandes provas do esporte: Volta da França, Giro D´Italia e Volta da Espanha.

O acidente de Vincenzo Nibali aconteceu no último dia 19, durante a 12.ª etapa da Volta da França, entre as cidades de Bourg-Saint-Maurice e Alpe d'Huez, que teve um percurso de 175 quilômetros. O ciclista ocupava a quarta posição na classificação geral da prova e sofreu uma queda quando faltavam apenas 4km para o final do trajeto.

Vincenzo Nibali acabou sendo indiretamente prejudicado pela indisciplina de alguns espectadores que se aproximaram muito dos ciclistas neste ponto do percurso e reduziram o espaço dos competidores. E o italiano acabou se chocando com uma motocicleta de um dos policiais que realizavam a escolta dos ciclistas no decorrer da prova, sofrendo a queda em seguida.

O tombo ocorreu quando Nibali tentava ultrapassar o tetracampeão britânico Chris Froome, que terminou esta 12ª etapa na quarta posição e também recebeu um contato indesejado em suas costas por causa da proximidade extrema do público naquele trecho do trajeto.

Apesar da queda que lhe rendeu uma fratura, o italiano ainda exibiu superação ao continuar na prova e terminar esta etapa na sétima posição. Vincenzo Nibali, porém, precisou ser encaminhado a um hospital em seguida para fazer exames, que acabaram confirmando a fratura sofrida.

Na época, o italiano lamentou o fato de que não havia obstáculos para o público, que se aproximou demais dos ciclistas no momento do acidente. "O caminho foi se estreitando e não havia barreiras. Haviam duas motocicletas da polícia. Quando Froome acelerou, eu o segui, e me sentia bem. Logo desaceleramos (pela falta de espaço no caminho) e eu cai no solo", explicou Vincenzo Nibali.