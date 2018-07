Vingança de Neymar serão os dribles

Depois de ser um dos jogadores que mais receberam cartões na temporada passada - oito amarelos e um vermelho em 19 jogos do Brasileiro, cinco amarelos e um vermelho em 13 da Libertadores e quatro amarelos em 11 do Campeonato Paulista - no Estadual deste ano, Neymar recebeu apenas três amarelos, cumpriu suspensão diante do Guarani, em 29 de fevereiro, e não foi mais advertido. Ao mesmo tempo, está cada vez mais difícil o adversário terminar jogo com o time completo, o que tem ajudado o Santos a superar sistemas defensivos fechados.

Contra a Ponte Preta, Neymar provocou as expulsões de Guilherme e Cicinho e, em consequência, o Santos conseguiu vencer por 6 a 1 - a maior goleada do Paulista até agora. Contra o Juan Aurich, o zagueiro Guadalupe recebeu o primeiro amarelo por entrada forte em Neymar e em seguida foi expulso com o segundo amarelo ao fazer falta violenta em Arouca. Contra o São Paulo, o Santos não ganhou, mas Neymar provocou a expulsão do seu marcador, Rodrigo Caio. E domingo passado, o craque não fez gol, mas ajudou o time a derrotar o Bragantino por 2 a 0, ao levar Jean Pablo a ser expulso e ao deixar a defesa inteira "pendurada". / S.F.