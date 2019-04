Vinicius Lanza vence os 100m borboleta com 6º tempo do ano no Maria Lenk

Vinicius Lanza foi o principal destaque do segundo dia do Troféu Brasil Maria Lenk, o Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação. Nesta quarta-feira, o atleta do Minas venceu a final dos 100 metros borboleta e ainda registrou o sexto tempo do mundo em 2019 na prova realizada no Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca, no Rio.

Lanza triunfou em 51s66, ficando próximo da classificação aos Jogos Pan-Americanos e ao Mundial de Esportes Aquáticos. Iago Moussalem, do Pinheiros, foi o segundo colocado (52s47) e Gabriel Fantoni, também do Minas, ficou em terceiro (52s68).

"Venho de resultados bons nos Estados Unidos, mas lá nós nadamos em jardas. É quase outro esporte. Temos que nos adaptar. Estou feliz com meu resultado. Queria nadar para 50s, mas para o primeiro dia está bom. Ainda temos outros dias de competição e resultados melhores ainda podem vir", disse Lanza.

Com recorde sul-americano, a argentina Julia Sebastian triunfou na disputa dos 200m peito em 2min24s92. Ela foi seguida por Macarena Ceballos (2min27s71), do Flamengo, e Bruna Monteiro Leme (2mins29s76), do Corinthians.

Com o melhor tempo da sua carreira nos 200m peito e o 16º do mundo em 2019, Caio Pumputis, do Pinheiros, levou o ouro em 2min09s93. Andreas Mickosz, do Minas, ficou em segundo (2min12s70) e Raphael Rodrigues, do Sesi-SP, foi o terceiro (2m12s79).

"Foi um bom tempo. Acabei sentindo um pouco o fôlego no final, mas deu tudo certo. Saberemos só ao final os classificados para o Mundial, mas para o primeiro dia está bom. Ainda tenho os 200m medley e acho que posso conseguir um tempo bom na prova", disse Pumputis.

Já Miguel Valente venceu a final dos 800m livre em 7min55s13, à frente de Diogo Villarinho - 7min58s36 - e Bruce Hanson - 8min01s18 -, que completaram o pódio.