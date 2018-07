Vinícius Waked e Gabriella Silva estão fora do Mundial

Gabriella Silva, que disputou a final olímpica nos 100 metros borboleta em 2008, sofreu uma lesão no ombro esquerdo. Em Dubai, ela disputaria as provas do borboleta, além de representar a equipe brasileira no revezamento 4x100 metros medley. Com uma contusão no cotovelo, Vinícius está fora do revezamento 4x200 metros livre.

Segundo comunicado divulgado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), "o afastamento dos atletas da delegação visa preservá-los para o próximo ano, muito importante no calendário que visa os Jogos Olímpicos de Londres 2012".

Os nadadores brasileiros seguem nesta quarta-feira para o Kuwait, onde realizarão um período de aclimatação. E no dia 13 de dezembro, a delegação viaja para os Emirados Árabes.