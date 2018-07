Violinista Vanessa-Mae competirá pela Tailândia em Jogos de Inverno

BANGCOC - A estrela do violino Vanessa-Mae vai colocar os seus esquis de slalom no mês que vem para se tornar a terceira pessoa a representar a tropical Tailândia nos Jogos Olímpicos de Inverno.

O pai de Vanessa-Mae Vanakorn Nicholson é tailandês, razão pela qual a britânica de 35 anos se classificou para competir pela Tailândia nos Jogos de Sochi. Ela cresceu na Inglaterra, onde a sua mãe casou com um britânico.

Vanessa-Mae ficou conhecida mundialmente ao romper as tradições musicais com o seu estilo glamoroso de tocar violino, misturando o clássico e o pop. O seu primeiro disco pop, "The Violin Player", foi lançado em 1995 e vendeu dez milhões de cópias.