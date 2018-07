Vira-lata no abismo

Mas suas atuações nos dois jogos desta semana, no Japão, darão uma resposta sobre o tamanho do abismo do futebol brasileiro em relação ao europeu. Estamos falando da ferida aberta pelos 4 x 0 do Barcelona sobre o Santos, ano passado.

O Corinthians não tem a ver com isso, mas apanhar outra vez de maneira inapelável ampliará a ideia de que o Brasil precisa de reciclagem urgente. Isso não é uma verdade indiscutível.

Ao mesmo tempo em que o Brasil esteve representado nas últimas oito finais de Libertadores e ganhou cinco, o Mundial de Clubes significou fiasco brasileiro nas duas últimas edições. O Inter não passou pelo Mazembe, em 2010, o Santos saiu humilhado pelo Barcelona em 2011.

A pergunta não é se existe uma distância entre o futebol de clubes do Brasil e da Europa. Existe, é óbvio. A discussão é se essa distância se dá mais pelo aspecto técnico, tático ou econômico. Um indício de que as finanças fazem diferença: a América do Sul não vence desde 2006. É o maior jejum sul-americano, igual ao período entre 1995 e 1999, de títulos de Ajax, Juventus, Borussia, Real Madrid e Manchester United.

Veja, não é o Brasil que passa apuro contra os europeus. É a América do Sul. Nem estão em discussão as seleções sul-americanas, porque Messi nasceu e joga pela Argentina. Mesmo que a Europa tenha vencido as duas últimas Copas, feito inédito desde 1938, a distância evidencia-se quando jogam clubes sul-americanos contra europeus.

Ninguém irá negar o atropelamento do Barcelona sobre o Santos.

Relativizar, sim. Uma semana antes daquele jogo, o Barça não tomou conhecimento do Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Fez 3 x 1, de virada, e não chegou aos 5 x 1 porque concentrou-se na viagem ao Japão. Nos três anos anteriores, o Barça meteu quatro gols ou mais no Bayern, Arsenal e Real Madrid duas vezes, para citar apenas clubes importantes.

Além disso, em dezembro do ano passado o Barcelona jogou muito bem e o Santos mal demais. Faz parte do cardápio.

O buraco é econômico, em primeiro lugar. Oscar joga no Chelsea e Lucas vai para o Paris Saint-Germain, porque eles pagam e nós julgamos impossível recusar - não é. Também dizemos várias vezes que o Santos está errado em não vender Neymar.

Nesse cenário, é claro que os europeus são mais fortes.

O segundo fator é técnico, mas ligado ao primeiro. Se os europeus levam os melhores jogadores, evidente que por aqui ficam os de menor condição técnica.

Em terceiro lugar está a parte tática. "Naquele dia foi o Santos, mas poderia ser qualquer outro", diz Tite.

A admiração pelos times que praticam o melhor futebol do planeta, hoje em dia, deve servir para reflexões e aprendizados. Não para reforçar o velho complexo de vira-latas sobre o qual falava Nelson Rodrigues.

Seis anos sem vencer o Mundial de Clubes é jejum da América do Sul, não só do Brasil. O Corinthians pode resolver e até exaltar uma autoestima exagerada. Será um disfarce para o nosso não resolvido complexo de vira-latas, hoje travestido de abismo tático.