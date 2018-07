Virada aumenta a coleção de troféus

O roteiro parecia de cinema. Estádio lotado, disputa do início ao fim, falha de quem parecia invencível, gol de quem era criticado por não marcar e muita emoção no estádio do Pacaembu. No fim, o Corinthians venceu o Fluminense por 2 a 1 ontem, na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e celebrou seu oitavo título da competição.

A pressão sobre os meninos do Corinthians era enorme. No total, 37.659 torcedores encararam a forte temperatura para apoiar a equipe no Pacaembu, número bem superior ao que eles estão acostumados a presenciar em seus jogos. Por isso, o nervosismo era evidente. A bola queimava no pé dos garotos.

No primeiro tempo, o Fluminense parecia mais organizado, mas o Corinthians levava perigo em jogadas individuais. As equipes estavam dispostas a ir para o ataque, deixando de lado o padrão tático. Os garotos praticavam o "futebol-moleque'', em que o mais importante era se divertir, algo característico da idade.

A etapa final foi emocionante. Logo aos 4 minutos, Marcos Júnior cruzou para a área, o goleiro Matheus, que não havia tomado um gol sequer na competição, falhou e a bola ficou livre Michael marcar para o Flu. Aos 20, o alívio. Matheuzinho cobrou escanteio, o zagueiro Antônio Carlos subiu mais do que a marcação e de cabeça empatou o jogo.

Aos 23, o goleiro corintiano levou uma pancada na perna e ficou caído. Após ser atendido, levantou, mas claramente sem condição de jogo. Foram dez minutos de drama, com o técnico Narciso desesperado à beira do gramado pedindo aos médicos para definir se Matheus teria ou não chances de continuar. Sem resposta, o treinador tirou o garoto, que saiu aos prantos.

Sem forças para buscar mais um gol, o Fluminense passou a segurar o jogo, tentando levar a decisão para os pênaltis. Mas, aos 43 minutos, Antônio Carlos mais uma vez estava bem posicionado e fez, novamente de cabeça, o gol do título.

A virada transformou o estádio em um caldeirão. E foi só o árbitro Luiz Flávio de Oliveira apitar o final do jogo que a ansiedade, drama e pressão deram lugar à alegria de um time campeão sem contestação. / D.B.