Virada deixa o Benfica na liderança O atacante paraguaio Oscar Cardozo brilhou no clássico de ontem diante do Sporting fora de casa e manteve o Benfica na liderança do Campeonato Português. Ele fez dois gols e teve participação direta no outro (de Miguel Rojo, contra) da vitória de virada por 3 a 1 que levou a equipe aos 29 pontos em 11 rodadas ao lado do Porto. Os dois times também empatam no saldo de gols (21), mas o Benfica marcou um a mais (28 a 27). O Sporting tem 11 pontos, apenas dois à frente da Acadêmica de Coimbra - primeiro time da zona de rebaixamento.