'Virtual campeão', Nibali vence etapa da Volta da França

Se já estava muito próximo de se garantir como vencedor desta edição da Volta da França, Vincenzo Nibali ficou ainda mais perto de conquistar este objetivo ao vencer a 18ª etapa da mais tradicional prova do ciclismo mundial, nesta quinta-feira. "Virtual campeão", o italiano terminou o percurso de 145,5 quilômetros entre Pau e Hautacam com o tempo de 4h04min17s e cruzou a linha de chegada nada menos do que 1 minuto e 10 segundos à frente do francês Thibaut Pinot, segundo colocado, o que é uma enorme vantagem nesta modalidade.

Com a sua quarta vitória em uma etapa desta Volta da França, Nibali ampliou ainda mais a sua larga vantagem na liderança, sendo que o vice-líder geral também é o francês Pinot, agora sete minutos e dez segundos atrás do italiano. Acumulando um tempo total de 80h45min45s, o líder só não ficará com o título se ocorrer algum imprevisto muito improvável, como por exemplo uma queda com a sua bicicleta.

Restam apenas três etapas para o término desta Volta da França e a última delas, prevista para domingo, costuma ser apenas protocolar, com o campeão já definido por antecipação. Assim, Nibali se manteve com a camisa amarela destinada ao primeiro colocado e segue como franco favorito nesta reta final da tradicional prova, que nesta sexta-feira contará com um percurso de 208,5 quilômetros entre Maubourguet Pays du Val d''Adour e Bergerac.

Atrás de Nibali e Pinot, o terceiro colocado na classificação geral é o francês Jean-Christophe Peraud, que está apenas 13 segundos distante do seu compatriota. E, somente dois segundos atrás de Peraud, figura o espanhol Alejandro Valverde, o quarto após 18 etapas. Dono do terceiro lugar do estágio desta quinta depois de ter sido o vencedor na última quarta, o polonês Rafal Majka é apenas o 45º no geral.