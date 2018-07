Virtude em campo, polêmica nos bastidores

O jogador começou a temporada disposto a brilhar: marcou 14 gols no Campeonato Paulista, ficando atrás apenas dos artilheiros Ricardo Bueno e Rodriguinho, que fizeram um a mais. Em campo, formou um trio com Paulo Henrique Ganso e André que marcou nada menos que 38 dos 61 gols do Santos no Estadual. Com um ataque tão potente, o título foi uma consequência natural.

Os elogios pelo desempenho no Paulista alimentaram em Neymar - e na torcida brasileira também - o sonho de conquistar uma vaga na seleção que iria lutar pelo hexacampeonato na África do Sul. A convocação significaria seguir a trilha iniciada por Pelé e seguida por outros nomes do futebol nacional, como Ronaldo e Kaká, de convocações precoces. Mas o técnico Dunga não se deixou seduzir pelo brilhante futebol do jovem talento, que acabara de completar apenas 18 anos, e o deixou de fora de sua lista.

Apesar da decepção, Neymar não se abateu e continuou a ser o pesadelo das defesas na Copa do Brasil. A atuação do atacante foi fundamental para o Santos ser campeão e garantir a primeira vaga do Brasil na Taça Libertadores da América de 2011. O jogador terminou como artilheiro da competição, com 10 gols.

A fase ascendente não passou despercebida dos olheiros de clubes europeus e, em agosto, o Santos recebeu uma proposta milionária do Chelsea, da Inglaterra. Tudo indicava que, mesmo sem participar da Copa, Neymar tomaria o rumo da Europa. Mas o caso teve uma reviravolta inesperada: o atacante fez um acordo com a diretoria da Vila Belmiro para explorar sua imagem, ganhou um aumento impensável de salário - no total recebe cerca de R$ 1 milhão por mês - e anunciou o pouco esperado "Eu fico!".

Com a substituição de Dunga por Mano Menezes no comando da seleção brasileira, Neymar finalmente conseguiu ser convocado pela primeira vez para vestir a camisa verde e amarela. Em sua primeira convocação, o técnico chamou o atacante e o colocou no posto de principal atração de uma equipe em fase de renovação.

Polêmica. Tudo parecia ir bem para Neymar mas, pouco tempo depois de anunciar sua permanência no Santos, começaram os problemas disciplinares que chegaram ao ápice no jogo contra o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro. O atacante quis cobrar um pênalti marcado a favor da equipe e foi impedido pelo técnico Dorival Júnior e o capitão do time, Edu Dracena. Contrariado, Neymar distribuiu ofensas a ambos e o caso ganhou repercussão pela exposição do ocorrido ao vivo, na TV. Ao presenciar o episódio, como técnico do Atlético-GO, o técnico René Simões declarou: "Sempre trabalhei com jovens e nunca vi nada assim. Está na hora de alguém educar esse rapaz, ou vamos criar um monstro. Estamos criando um monstro no futebol brasileiro."

No dia seguinte, depois de um puxão de orelhas dos pais, Neymar pediu perdão a Dorival e Edu. O técnico, no entanto, ainda estava magoado e pediu o afastamento do atacante por duas partidas. Ficou de fora do confronto contra o Guarani e, pela vontade do treinador, não seria relacionado no clássico contra o Corinthians. No entanto, a diretoria do Santos entrou em conflito com o técnico e o demitiu antes do confronto.

O episódio teve um impacto negativo na imagem de Neymar. Na convocação que se seguiu ao episódio, o técnico Mano Menezes deixou o jovem astro de fora de sua lista. "Vamos deixar esses problemas fora da seleção nesse momento", justificou. Neymar aparentemente entendeu a mensagem e se enquadrou. "Foi duro", admitiu o atleta. Como Mano pediu, o jogador passou a aparecer muito mais por seu futebol contundente do que pelos problemas disciplinares. Assim, voltou a ser chamado para o time principal do País e terminou o Campeonato Brasileiro como vice-artilheiro da competição, com 17 gols. Tornou-se a referência no time depois que Paulo Henrique Ganso teve de ser submetido a uma cirurgia no joelho. "Foi uma temporada de muitas alegrias, com experiências que me ensinaram muito. Cometi alguns erros que não quero repetir em 2011, mas dou uma nota 9 ao meu ano", comentou o atacante santista ao fazer uma sincera retrospectiva.