Visto causa divergência entre governo e Fifa

O Ministério do Esporte confirma que na Lei Geral da Copa "ficou estipulado a concessão de vistos de entrada no Brasil para os membros da delegação da Fifa, representantes de imprensa e espectadores que tenham ingressos ou confirmação da aquisição de ingressos para jogos da Copa do Mundo".

A questão é a interpretação do que cada um entende por "concessão". Na Fifa, a esperança era que o governo não exigiria o visto e o torcedor com o ingresso pudesse simplesmente embarcar ao País, como ocorreu na África do Sul. Aos torcedores com ingressos ou jornalistas com credenciais o visto era dado no aeroporto de desembarque.

Mas a assessoria de imprensa do Itamaraty confirmou ao Estado que o torcedor, mesmo com o ingresso, terá de ir aos consulados e fazer o pedido de visto. "A concessão é de que esse visto será dado gratuitamente e basta a apresentação do ingresso", confirmou o Ministério de Relações Exteriores. "O procedimento de solicitação continua valendo."

A regra, segundo o Itamaraty, vai valer para a Copa das Confederações e o Mundial, assim como para a Jornada Mundial da Juventude, em julho, com a presença do novo papa.

Europeus não precisam de vistos para desembarcar no Brasil. Mas um grupo que é de especial interesse da Fifa são os torcedores americanos que, em 2010, surpreenderam e viajaram em grande número para a África do Sul. Para entrar no País terão de procurar os consulados brasileiros espalhados pelos EUA antes de viajar. Cidadãos africanos, árabes e asiáticos também terão de pedir o visto.

Para 2018, o governo russo já anunciou que vai suprimir os vistos de entrada para todos os torcedores dos países que se classificarem para a Copa do Mundo.