Vitali Klitschko diz não pensar em aposentadoria no boxe

Depois de reconquistar o cinturão dos pesados pela terceira vez na carreira, em outubro de 2008, Vitali já defendeu o título quatro vezes, todas com sucesso: Juan Carlos Gomez, Cristobal Arreola, Kevin Johnson e Albert Sosnowski. Agora, ele tem novo desafio, contra Shannon Briggs.

Ao todo, o ucraniano soma 40 vitórias em 42 lutas na carreira, sendo 38 por nocaute. E ainda mostra disposição para conseguir muito mais. "Me sinto ótimo. Sinto como se estivesse com 20 e poucos anos", avisou Vitali, que é irmão mais velho do também campeão mundial Wladimir Klitschko.

"Não tenho uma resposta sobre quando irei me aposentar. Não penso nisso", revelou Vitali, que disse estar em boa forma, apesar das inúmeras contusões que sofreu ao longo da carreira. "Estou bastante motivado", completou o ucraniano, confiante numa vitória na luta de sábado.