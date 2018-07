Vitali Klitschko marca luta contra Chisora em fevereiro

Atualmente com 40 anos, Vitali Klitschko já avisou que deve fazer mais duas lutas em 2012 e, depois disso, pretende consultar os fãs para decidir sobre a sua aposentadoria. Além de Dereck Chisora, o seu outro adversário no ano que vem seria o também britânico David Haye, em julho, na Alemanha - esse segundo combate do ucraniano, no entanto, ainda não está marcado.

Irmão mais velho de Wladimir Klitschko, que também é campeão mundial dos pesos pesados (versão Federação Internacional de Boxe, Organização Mundial de Boxe, Organização Internacional de Boxe e Associação Mundial de Boxe), Vitali tem um cartel de 43 vitórias em 45 lutas, sendo 40 delas por nocaute. Já Chisora, de 27 anos, soma 15 vitórias em 17 lutas na carreira.

Chisora deveria ter enfrentado Wladimir no final de 2010, mas a luta foi cancelada por problemas médicos do ucraniano. Agora, o britânico irá enfrentar o mais velho dos Klitschko. Enquanto isso, Vitali espera ganhar em fevereiro para poder fazer uma luta contra David Haye, que perdeu em julho justamente para Wladimir e voltaria da aposentadoria para encarar Vitali.