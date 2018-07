Vítima de pancada, cruzeirense Henrique ganha alta após passar noite no hospital

O jogador, que precisou ser substituído por Federico Gino aos 17 minutos do primeiro tempo, passou a noite em observação no hospital antes de retornar com a delegação cruzeirense a Belo Horizonte. Antes de ganhar alta, ele foi submetido a uma tomografia na noite de quarta e o exame não constatou nada grave, mas os médicos optaram, por precaução, pela permanência do atleta no hospital.

De qualquer forma, Henrique se tornou uma dúvida do Cruzeiro para o jogo diante do Vitória, domingo, às 11 horas, no Mineirão, pela 13ª rodada do Brasileirão. Por meio de nota oficial, o clube informou que os médicos do time celeste irão definir se o atleta poderá ficar à disposição do técnico Paulo Bento para o confronto.

O treinador português, por sinal, reclamou da postura exibida pela equipe cruzeirense depois de ter marcado o seu primeiro gol no início do jogo. "Faltou concentração, atenção e ambição. Acho que nos faltaram muitas coisas. Fizemos um gol logo no início e creio que aconteceu algo que não é muito normal: um gol de vantagem ser prejudicial à equipe, e à nossa o foi. Deixamos de jogar, não tentamos jogar. Quando se faz 1 a 0, normalmente depois se tem mais espaço, mas nós nunca o procuramos e nem o conquistamos", reclamou o comandante.

Em seguida, o treinador reclamou do grande número de erros cometidos pelo time, que "também foram condicionados pela postura que adotamos depois do gol". "Pensamos que os seis pontos conquistados antes seriam suficientes pra ganhar este jogo e provou-se que não era assim. Não nos resta nada mais do que assumir a responsabilidade e felicitar o adversário pela eficácia que teve, pelo espírito que demonstrou. Agora é correr atrás do prejuízo", projetou.