Vítima de tiro no passado, Jovane fecha Mundial como melhor esgrimista do Brasil

Vítima de disparo de arma de fogo durante um assalto que lhe causou uma lesão na medula óssea aos 22 anos de idade, o gaúcho Jovane Guissone viveu neste domingo, em Roma, um capítulo importante da vida de superação que passou a enfrentar desde aquele momento dramático. Ele, que se tornou atleta paralímpico poucos anos depois de ser alvo deste bruto ato de violência, fechou o Mundial de Esgrima em Cadeira de Rodas de 2017 como o brasileiro de melhor desempenho entre os que participaram da competição realizada na capital italiana.

Competidor mais experiente do time nacional, Jovane hoje está com 34 anos e conquistou o quinto lugar da prova da espada B (para atletas com menor mobilidade de tronco) do evento encerrado neste domingo no Hotel Hilton Airport.

Com o resultado, ele foi o maior destaque da equipe brasileira, também representada neste Mundial pelo paranaense Moacir Ribeiro e pelos paulista Alex Sandro Souza e Lenílson Oliveira. Jovane, Moacir e Lenílson competiram neste domingo na disputa por equipes da espada, que encerrou o evento e na qual o Brasil terminou em oitavo lugar.

O time formado pelo trio superou adversários do Canadá por 45 a 36 na estreia, mas em seguida caiu nas quartas de final diante da Itália por 45 a 22. Depois, os brasileiros voltariam a ser derrotados pela Hungria (45 a 31) e pela Ucrânia (45 a 19), fato que determinou a classificação final em oitavo lugar.

Apesar de só ter conseguido bater os canadenses junto com Moacir e Lenílson nesta disputa do Mundial, Jovane valorizou a campanha do time nacional e a experiência adquirida na Itália visando as competições de 2018, quando as pontuações das mesmas valerão para definir postos no ranking mundial. A listagem determinará os primeiros classificados desta modalidade para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2020.

"Um ano após os Jogos Paralímpicos (do Rio de Janeiro), era a hora que tínhamos para fazermos testes. O Mundial serviu para nós avaliarmos algumas ações porque no próximo ano é que se tem início a classificação para os Jogos (de 2020). Foi um ano complicado, pois tive de mudar de clube e equipe. Claro que queria uma medalha e um resultado melhor, mas para o ano que vem vamos trabalhar bastante para conseguir a vaga para Tóquio por meio do ranking mundial", afirmou Jovane, por meio de declarações distribuídas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

A Rússia foi o maior destaque deste Mundial de Esgrima em Cadeira de Rodas, com 22 medalhas, sendo cinco de ouro, seis de prata e 11 de bronze. Dona da casa, a Itália terminou o evento em segundo lugar, com quatro ouros, duas pratas e três bronzes, enquanto a Hungria garantiu a terceira colocação no pódio de nações, com três ouros, duas pratas e dois bronzes.

"O Mundial era a primeira competição do ciclo paralímpico que se iniciou. Tínhamos uma equipe bastante nova, com exceção ao Jovane, que é mais experiente. Estamos em um momento de transição de time e foi bom para testarmos os atletas, darmos mais experiência a eles no cenário internacional, em combates de alto nível. Agora é focar nessa melhora do nível técnico", afirmou Ivan Schwantes, técnico do time nacional, ao avaliar a participação do Brasil neste Mundial.