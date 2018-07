Vítor Belfort deve encarar inglês Michael Bisping no UFC 156, em janeiro

SÃO PAULO - Os organizadores do MMA já fizeram o convite para a luta entre Vitor Belfort e o inglês Michael Bisping no Ultimate UFC 156, marcado para acontecer dia 19 de janeiro, no Brasil. A cidade brasileira ainda não está definida. AS candidatas são Fortaleza, São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre. A notícia foi divulgada pelo site americano MMA Opinion. Os dois lutadores já foram avisados da possibilidade da luta, mas ainda não assinaram o compromisso.

É muito difícil que a luta não aconteça. Em seu Twitter, o brasileiro Vitor Belfort informou que mandará um alô quando tudo estiver certo. "Não assinei nada ainda sobre isso que saiu na internet de que vou lutar com o Bisping. Ainda não decidi qual será minha próxima luta. Quando decidir, aviso a vocês."

Belfort, aos 35 anos, ainda goza do respeito dos lutadores do UFC. Ele mudou de categoria para enfrentar Jon Jones no UFC 152, ocorrido em setembro, quando acabou perdendo. Antes disso, enre os pesos médios, ele tinha festejado duas vitórias seguidas. Mudou de categoria também para ajudar os organizadores do MMA. Em 21 lutas, Belfort ganhou 11. Seu novo adversário, se a luta for confirmada, tem 33 anos e 23 vitórias no cartel.