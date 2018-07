Vitor Belfort x Michael Bisping no card principal do UFC on FX, em São Paulo

SÃO PAULO - Depois de muito mistério, o UFC anunciou que o UFC on FX, que terá como luta principal o duelo entre o brasileiro Vitor Belfort e o britânico Michael Bisping, será realizado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Algumas cidades disputavam o evento, como Porto Alegre, que queria realizar na nova Arena do Grêmio, mas a capital paulista ganhou a concorrência.

Com isso, o evento do UFC volta para São Paulo 15 anos depois da única edição já realizada na cidade: o confronto histórico entre Belfort e Wanderlei Silva, que foi realizado no Canindé. A vitória de São Paulo na disputa vem também pouco depois de a cidade perder um grande evento, a luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen, que seria realizado no Morumbi ou no Pacaembu, mas por causa da legislação sobre eventos noturnos, o evento acabou indo para Las Vegas.

Além do combate entre Belfort e Bisping, a edição paulistana do UFC terá ainda a estreia de Daniel Sarafian no UFC. O lutador chegou à final do The Ultimate Fighter Brasil, mas acabou tendo de desistir de enfrentar Cézar Mutante por causa de uma lesão. Desta vez, ganhou a chance de mostrar serviço. Confira a programação do evento, que está sujeita a alterações:

CARD PRINCIPAL

Vitor Belfort x Michael Bisping

CB Dollaway x Daniel Sarafian

Ben Rothwell x Gabriel Napão

Khabib Nurmagomedov x Thiago Tavares

CARD PRELIMINAR

Godofredo Pepey x Miltinho Vieira

Andrew Craig x Ronny Markes

Nik Lentz x Diego Nunes

Justin Salas x Edson Barboza

Michael Kuiper x Tiago Bodão

George Roop x Iuri Marajó

Roger Hollett x Wagner Caldeirão

CJ Keith x Francisco Massaranduba