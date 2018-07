Vitor Bueno treina com o grupo, mas será desfalque do Santos no domingo

Ainda não será neste fim de semana que o técnico Dorival Júnior poderá contar com o retorno de Vitor Bueno ao Santos. O meia se mostrou recuperado de lesão muscular na coxa esquerda e treinou nesta sexta-feira, mas ainda não será aproveitado no duelo de domingo diante do Grêmio, na Vila Belmiro, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Há cerca de 20 dias afastado dos gramados, Vitor Bueno trabalhou normalmente ao lado dos companheiros nesta sexta, no CT Rei Pelé. No entanto, o longo período fora de ação fez com que o departamento médico santista adotasse cautela e optasse por não promover seu retorno neste fim de semana.

Outro jogador que é dúvida para o confronto de domingo é o lateral Victor Ferraz. Ele tomou um forte pisão no clássico de quinta-feira diante do São Paulo e seu aproveitamento diante do Grêmio dependerá da evolução de sua recuperação.

Por outro lado, o meia Lucas Lima está confirmado e fará no fim de semana seu 150.º jogo com a camisa do Santos. "Passou muito rápido. Há dias eu estava com 100 jogos, agora já estou com 150. Estou feliz por essa marca. Não é qualquer jogador que chega nela e permanece aqui", celebrou