Vitor Felipe admite falta de confiança em revés no vôlei de praia Favorita para conquistar o ouro no vôlei de praia nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, a dupla Álvaro Filho/Vitor Felipe acabou surpreendida pelos mexicanos Rodolfo Ontiveros e Juan Virgen na decisão disputada terça-feira à noite, no Canadá. Após vencer o primeiro set, os brasileiros levaram a virada e ficaram com a prata. Ao fim do jogo, demonstrando serenidade, Vitor Felipe reconheceu que teve uma má jornada e disse que errou mais do que o companheiro.