Vitor Felipe e Evandro se garantem em torneio austríaco O Brasil garantiu a classificação de mais uma dupla para a chave principal do Grand Slam de Klagenfurt do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta quarta-feira, os brasileiros Vitor Felipe e Evando superaram o qualifying e deixaram o País com quatro parcerias na luta pelo título do torneio masculino na Áustria.