Vitória apertada, mas Tite fica satisfeito

O técnico acredita que os corintianos fizeram desta vez um jogo muito melhor do que o confronto com o Oeste na primeira fase. "Nós tivemos mais dificuldades nos 3 a 0 da fase inicial do que hoje (ontem). Dava para ter construído 2 a 0 no primeiro tempo", explicou o técnico. "Um jogo só de 90 minutos é complicado. É preciso manter a consciência da equipe, a organização, sem sentir a pressão."

Para o treinador, a equipe chega pronta às semifinais, não importa se o adversário for o Palmeiras ou o Mirassol. "Tenho de dar parabéns ao time. Em campo, gosto de equipe que constrói a vitória e foi isso que fizemos, mesmo num jogo onde tomamos um gol no primeiro tempo e havia todas as chances de desmoronar o emocional. Tivemos desempenho para vencer."

Tite preferiu aliviar Júlio César de culpa pela falha que resultou no único gol do Oeste na partida. O goleiro cobrou mal um tiro de meta e podia ter defendido o chute de Fábio Santos. "São erros que acontecem no jogo. Não dá para crucificar o jogador", minimizou o treinador. "Importante é que conseguimos nos recuperar. Vamos corrigir isso nos treinamentos."