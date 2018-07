'Vitória com reservas dá confiança antes da Libertadores', diz técnico do Grêmio

"Viajar com vitória é sempre melhor. Vencer sempre dá confiança, eleva o tom. É um jogo decisivo na Argentina, e a gente viaja com astral diferente", projeta o treinador, lembrando o empate por 1 a 1 com o mesmo San Lorenzo, na semana passada, em Porto Alegre.

Para o novo duelo com os argentinos, Roger Machado prescreve muita cautela. "Tem que jogar tomando as devidas precauções, devido ao estilo de jogo do adversário. Mas a gente não vai alterar o estilo de jogo", diz o técnico, que prevê marcação mais forte por parte do time brasileiro.

Sobre o resultado no Estadual, Roger Machado comemorou os três pontos que deixaram o Grêmio com maior tranquilidade na terceira colocação da tabela - somente os oito primeiros avançam às quartas de final.

"Sabíamos que três pontos dariam condição boa dentro do campeonato. Claro que, no segundo momento, os jogadores que esperam oportunidade têm desejo de mostrar que podem ser opções. Marcelo Hermes foi bem, Bobô fez gol. Lincoln foi bem", elogiou o treinador, que mandou a campo uma equipe totalmente reserva no sábado.