Vitória de Mickey Rourke estava armada, diz tabloide britânico

A luta entre Mickey Rourke e Elliot Seymour ainda deve causar muitas polêmicas. Na noite deste domingo, o jornal britânico Daily Mail publicou reportagem em que afirma que a luta de boxe profissional, realizada na última sexta-feira em Moscou, foi armada para o ator norte-americano ganhar no ringue.

De acordo com fontes próximas à família de Elliot Seymour e ouvidas pelo tabloide inglês, o adversário atualmente encontra-se sem-teto e foi pago para lutar na Rússia e perder para o ator de 62 anos. "Foi claramente uma luta armada. Os dois indo para as cordas, com as mãos para baixo, os socos não estavam entrando e eles estavam batendo nas luvas um do outro de forma intencional".

No entanto, o periódico não revela quanto Seymour recebeu para perder a luta. De acordo com fontes, o lutador, que possui apenas uma vitória e dez derrotas em seu cartel, vive em um parque em Pasadena, próximo de Los Angeles.

A luta gerou polêmicas ainda durante o evento pela facilidade com que Rourke bateu o adversário, 33 anos mais novo, no segundo round, por nocaute. "Um dos repórteres que cobriam a luta disse que teria sido melhor pegar alguém que estava dormindo no metrô e que teria sido um adversário melhor."

A reportagem informa que Rourke não sabia que estava participando de armação. Mesmo assim, a insatisfação também ocorre na Wild Card, academia onde o ator vinha treinando para o combate. "A luta foi uma piada. Mickey precisa parar de fingir. Ele nunca foi muito bom e deve apenas atuar. É uma espécie de embaraço realmente. Mickey lança socos tão lentos que um garoto poderia evitá-los", afirmou um informante que trabalha no ginásio de boxe.