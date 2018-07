Vitória e Criciúma, os 2 melhores, jogam fora

O time baiano, líder com 60 pontos, viaja para Curitiba, onde enfrenta o Paraná. Os catarinenses, com 58, jogarão em Varginha contra o Boa Esporte.

Um pouco atrás, mas com boas chances de retornar à Série A, está o Goiás, com 55. O time esmeraldino, 3.º, também joga fora de seus domínios e enfrentará o América-MG no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

A rodada ainda terá o clássico regional entre Ceará e América-RN, em Fortaleza. Para os dois times, o jogo vale a esperança de continuar na briga pelo acesso. Às 21 horas, Avaí e CRB encerram a 29.ª rodada, na Ressacada.

Ontem, o Atlético-PR voltou à briga pelo acesso com 1 a 0 no ABC. O Guarani perdeu em casa do Bragantino, por 2 a 1.